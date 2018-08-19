Еврокомиссия предлагает пить воду из-под крана. Главная цель чиновников - использовать меньше пластика. Как европейцы борются с загрязнением окружающей среды - расскажет Елена Абрамович.

"Пейте воду из-под крана - это здорово, дешево, и хорошо для нашей планеты!" - такой призыв Еврокомиссии появился в соцсетях. Главная цель - уменьшить количество пластика.

В Брюсселе взялись за этот вопрос основательно - готовят новые законы, которые обяжут страны запустить свои стратегии по борьбе с пластиком. А вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс даже сам лично ездил к побережью Северного моря собирать мусор.

"Мы - Еврокомиссия - предложим законодательство. Оно вступит в силу в течение 2-3 лет. Но что более важно - чтобы вы помогли мне убедить всех европейцев, что нам нужно что-то делать уже сейчас", - заявил Франс Тиммерманс, вице-президент Еврокомиссии.

В мире перерабатывается всего 5% пластиковой упаковки, в ЕС до 30% - отчитались в Еврокомиссии. Одно из быстрых решений - до 2020 года запретить трубочки, палочки для шариков, ватные палочки для ушей и одноразовую посуду.

"Нужно всего 5 секунд на производство пластиковой трубочки. И сколько мы ею пользуемся? 5 минут? 10 максимум. И потом нужно 500 лет, чтобы она разложилась. Нам следует отказаться от подобных вещей, есть альтернатива", - подчеркнул Франс Тиммерманс, вице-президент Еврокомиссии.

Кроме того, странам-членам ЕС предложили ввести налог на пластик. Хорошим примером послужила Ирландия - там сбор ввели еще в 2002-м году. За каждый, даже самый маленький пакетик, пришлось платить от 22 центов.

"Когда люди привыкли, им стало это нравиться. Если сейчас попробовать убрать этот налог, думаю, будет сильный отпор. Это, наверное, один из немногих налогов в мире, популярный среди плательщиков", - заявил Фрэнк Конвери, профессор университетского колледжа Ирландии.

Ввести комиссию на непригодный для переработки пластик собираются и во Франции. А вот еще одну из директив Брюсселя - сократить использование полиэтиленовых пакетов - многие страны уже выполняют.

Присоединились даже за пределами Европы. В Чили жить по-новому начали в марте - президент раздал гражданам сумки из ткани.

"Мы хотим поменять культуру отходов, когда все идет в мусорник, на здоровую культуру переработки. В мире 7 миллиардов 600 миллионов населения, мы не можем продолжать загрязнять планету", - заявил Себастьян Пиньера, президент Чили.

Тем временем масштабы загрязнения не перестают удивлять - побережья самых "райских уголков" планеты время от времени получают вот такие "дары моря".