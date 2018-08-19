В Сумах пять человек пострадали в ДТП с участием полицейского "Приуса". Авария произошла около трех часов дня.

Как сообщили в полиции, их сотрудники ехали на вызов по другой аварии. Но на перекрестки машина правоохранителей столкнулась с автомобилем "Ауди". В полиции подчеркнули, что их автомобиль ехал со включенными маячками и звуковым сигналом, но иномарка не уступила дорогу.

В результате столкновения, "Приус" отбросило на тротуар, где было много пешеходов. Пять человек - получили травмы. В том числе и женщина-полицейская.