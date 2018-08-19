Нет - рейдерству. Президент Петр Порошенко подписал закон о земельных угодьях.

Теперь собственники земельных участков смогут использовать их не только для ведения личного фермерского хозяйства, а и для товарного сельскохозяйственного роизводства. Также украинцы смогут обменивать свои участки.