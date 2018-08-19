Обострение на Донбассе: зафиксировано 50 вражеских обстрелов [ Редактировать ]
Около 50 обстрелов за прошедшие сутки зафиксировали на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.
Противник бил по нашим позициям в Лебединском и Луганском. Обстреливали также Золотое, Попасную и Новоалександровку. Самая напряженная ситуация была под поселком Золотое-4, где украинские подразделения оборудовали полосу обеспечения.
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