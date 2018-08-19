Война на Донбассе: они защищают передовые рубежи Украины

Ее родной дом в 2 тысячах километров от передовой на украинском Донбассе - россиянка Ольга уехала из Челябинска, как только кремлевская пропаганда начала литься со всех экранов, а ее страна превратилась в страну обмана