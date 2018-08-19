Жизнь над пропастью

Жизнь над пропастью. В Косове Ивано-Франковской области десятки домов могут провалиться под землю. Все из-за местной реки. Почему чиновники не спешат укреплять ее берега? - выясняли наши корреспонденты.

Надежда Николаевна с помощью палки измеряет глубину трещин, которые становятся все глубже:

"Значить, тиждень тому воно було отак. За тиждень, бачите, як воно пішло. От яка різниця. Це приблизно скільки є до двох метрів… Це сьогодні, а завтра вже може і так бути".

Женщина рассказывает - когда-то от ее дома до берега реки было метров шестьдесят. Но за последние два месяца вода захватила еще двадцать пять метров.

"Він щось звідти тягнув. І ми пішли пообідати. Це сталося буквально за п'ять хвилин, сарай ще стояв. Ми пообідали, дивимося - сараю немає. А він був всередині", - рассказывает Надежда Тихонюк, жительница города Косов.

В страхе живет и Любовь Пасайлюк. Ее двор от пропасти отделяет лишь эта изгородь.

"Метр до живоплоту почало рвати, і воно з'їжджає в ріку. І якщо ці яблуні підуть - то і піде звідси город. І піде до хати. Там обірвало 25 метрів зразу, а тут дивіться, залишилися десять. Менше залишилось ніж зірвало", - обеспокоена Любовь Пасайлюк, жительница города Косов.

Река начала разрушать берег еще пятьдесят лет назад.

"Десять хат йде, бо ця хата вже пішла, далі наступні хати, які тут є. То все може туди піти, а робити ніхто нічого не робить", - говорит Оксана Ткачук, жительница города Косов.

Под угрозой оказались школа и детский сад.

"Відколи цей зсув берега - всі жителі зверталися. Були неодноразово, особливо після повеней. Нам не було письмової відповіді, нам відповідали словесно, що немає грошей".

В мэрии Косова объясняют, укрепить необходимо более четырех километров береговой линии. Но денег на это в горсовете - нет.

"Таких коштів у містах, які розташовані в гірських територіях - їх апріорі бути не може. Щоб ви розуміли, вартість цього об'єкту десь приблизно вона має коштувати річному бюджету розвитку міста Косів. Тобто, якщо нам зробити це - ми можемо на рік міську раду закривати. Більше нічого в місті не можемо зробити", - заявил Юрий Плосконос, председатель госгорадминистрации Косова.

За помощью городские чиновники обратились в областной департамент экологии. Там пообещали выделить несколько сотен тысяч гривен. Хотя необходимая сумма - в десятки раз больше.