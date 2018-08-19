Последствия ДТП в Польше - три человека погибло, еще десять в больнице. У них повреждения средней тяжести. Прокуратура возбудила уголовное дело против водителя автобуса. Что ему грозит, расскажет наш корреспондент Галина Якушко. Она в Польше.

Наталья не может забыть этот ужас: вместе с дочерью она оказалась зажата под автобусом.

"Я була під автобусом - спина і нога. А дочка зажата повністю під автобусом. Коли люди рятували кожен своїх - вона кричала їй затиснуло ногу. Потім чоловіки, які були в тому автобусі розкачали автобус. Вона вилізла першою, а пізніше - вилізла я. В доньки струменіла кров з голови - так бухала, що вона вся була червона до низу", - рассказывает Наталья Калапач, пострадавшая во время аварии.

Наталья и еще пол сотни украинцев ехали на экскурсию в Вену из Львова. Около полуночи на территории Подкарпатского воеводства, в 40 километрах от Перемышля автобус вылетел с дорожной полосы, снес опору и покатился со склона. Пострадавшие говорят, водитель даже не пытался остановиться.

"Не видно було, щоб він хоч трошечки, як то сказати, завернув. Він їхав просто рівно. І коли ми вдарилися в захисний заборчик, і коли був удар - автобус просто почало отак по горі крутити. Всередині воно все так - сіре, чорне, сіре… і летиш так… і все, і зупинка. Люди не були пристебнуті пасками. Люди просто літали по автобусу. Це була як пральна машина", - рассказывает Татьяна Яремкив, пострадавшая в аварии.

Сейчас в больнице 10 украинцев. У них травмы средней тяжести. Некоторым придется провести в палате еще неделю. Остальных пострадавших, в том числе и 7 детей, уже выписали.

"У нескольких человек сильные травмы лица и живота. У некоторых повреждены конечности. Пациентов в тяжелом состоянии не было", - сообщил Петр Марчиняк, руководитель отделения скорой помощи Перемышлянской больницы.

В прокуратуре Перемышля уже допросили водителя автобуса. По предварительным данным, он превысил скорость в несколько раз. При разрешенных 30, ехал около 80 километров в час. Дорожных знаков не увидел, якобы, из-за тумана. Его арестовали. Своей вины - не признает. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

"Открыли уголовное производство по факту умышленного ДТП".

По словам пострадавших, водитель ехал по незапланированному маршруту. Якобы, из-за того, что на границе были очереди. Водитель автобуса общаться с нами отказался.