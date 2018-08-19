Танцы и фейерверк: в Джакарте стартовали летние Азиатские игры [ Редактировать ]
Как прошло открытие спортивных Азиатских игр? Сколько людей стали жертвами самого масштабного наводнения в Индии ? И как жители Америки почтили память легендарной певицы - об этом и не только - далее в нашем обзоре.
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В Генуе завершилась поисковая операция возле разрушенного автомобильного моста. Количество погибших выросло до 43-х. Еще 9 человек находятся в больнице, 4 из них - в критическом состоянии. На место происшествия отправили технику, которая продолжит разбирать завалы. Прокурор Генуи заявил, что причиной обвала моста Моранди стал человеческий фактор.
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Жертвами наводнений в индийском штате Керала стали более 300 человек. Еще 200 тысяч остались без крыши над головой. Власти страны назвали наводнение "самой страшной катастрофой за последние 100 лет". К ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли спецслужбы и военных.
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В Куала-Лумпур прошел необычный фестиваль, во время которого сжигают изображение китайского божества "Да Ши Е" или Голодного Призрака. Несколько сотен человек прошли по главной улице города с фигурой божества. Действо сопровождалось песнями и ритуальными танцами. Местные жители верят - если бумажную статую сжечь в соответствии с древними традициями - духи будут сопровождать человека на протяжении нескольких недель и оберегать от негативных эмоций.
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Памяти Ареты Франклин. Тысячи людей продолжают ежедневно приходить к дому звезды в Детройте, где она провела свои последние дни. Арета умерла от рака поджелудочной железы, который ей диагностировали несколько лет назад. Певица стала популярной еще в 70-х, а ее самой известной композицией стала песня "Respect".
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Традиционные танцы и красочный фейерверк. В Джакарте стартовали летние Азиатские игры. Спортивный праздник начался с ритуального танца, который внесен в нематериальный список наследия ЮНЕСКО. Завершили церемонию факелоносцы, взобравшись на импровизированный вулкан. Участниками Азиады станут почти 10 тысяч спортсменов из 45 стран.
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