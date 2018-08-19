Квартирные аферы. Лишить жилья собственника в Украине можно вполне..."законно". Для этого мошенники придумывают новые схемы. В итоге бороться за свои квадратные метры приходится не один год в судах. На какие уловки идут преступники - разбиралась Феруза Бегматова.

"А когда? Когда?!"

Когда закончатся суды, Игорь Абара ждет уже три года. Его мы встретили незадолго до заседания в очереди за бутербродом и чаем на столичном Крещатике.

"Добрый вечер, проходите, пожалуйста".

Абара рассказал, что стал приходить сюда после того, как мошенники лишили его жилья.

"Я вышел в магазин, час туда-сюда и назад пришел - закрыты двери, замок не тот и все", - рассказывает Игорь Абара, житель Киева.

Кто поменял замки на двери, Игорь не знает. Вспоминает, что до этого к нему и матери наведывались волонтеры.

"Они сразу документы забрали, а я ничего не знал", - говорит Игорь Абара, житель Киева.

Уже после смерти матери Абара обнаружил пропажу паспорта.

"Він подає заяву на отримання нового паспорту і отримує паспорт, в якому вже нема інформації про проживання", - говорит Наталия Панченко, адвокат Игоря Абары.

Теперь - годы судебных разбирательств. Сторона Абары хочет признать первую сделку недействительной и вернуть квартиру.

"В Абари це питання фізичного виживання - де буде ця людина взимку жити", - говорит Наталия Панченко, адвокат Игоря Абары.

А оппоненты, - естественно, надеются оставить жилье за собой. Ведь они - третья сторона, люди, которым квартиру уже перепродали.

"Мы обычная семья, ребенок, у меня муж есть", - говорит Виталина Арбузина, жительница Киева.

Семья купила недвижимость через известное столичное агентство.

"Сделали ремонт в квартире и через полтора года получили повестку в суд, что первая сделка недействительна, значит последующие сделки - тоже", - говорит Виталина Арбузина, жительница Киева.

Но в суде выяснилось - теперь квартира под арестом.

"Арестована она была по факту в 2015 году, когда мы владели квартирой, то есть, в промежутке с 14 по 15 год вообще никаких позовных заяв не было", - утверждает Виталина Арбузина, жительница Киева.

Позже обнаружилось, что у Игоря Абары есть еще одна квартира.

"Человек прятал от суда, что у него есть квартира, называя себя бездомным. Он владеет квартирой в Пирятине напополам с мамой, которую ему купили в ходе первой сделки", - утверждает Виталина Арбузина, жительница Киева.

Теперь риелтор не хочет отвечать на вопросы журналистов. А Оксана Лузан, которая стала первой, после смерти матери Абары, владелицей квартиры, - не является в суд.

"Получить разъяснения мы не можем".

Адвокаты Абары пытаются доказать недееспособность покойной матери Игоря:

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Дескать, первая сделка недействительна и Игорь - законный владелец квартиры:

"Вона не пересувалася. Якщо вона не пересувалася, до якого вона нотаріуса взагалі ходила?! Що вона підписувала, якщо руки не рухалися?!"

А третья сторона надеется, что не останется на улице.

"У нас заберут квартиру, а у него будет две. В момент, когда вы покупаете квартиру - все чисто, нотариус, юрист, а потом вам приходит повестка в суд ", - обеспокоена Виталина Арбузина, жительница Киева.

Кто и кем обманут? - над этой историей суд ломает голову не первый год.