Перепутала педали: женщина сбила детей в Черкассах [ Редактировать ]
19 августа, в Черкассах на улице Тараскова водитель автомобиля Hyundai въехала в скамью, на которой сидели двое несовершеннолетних мальчиков.
ДТП случилось из-за того, что женщина за рулем автомобиля Hyundai спутала педали, когда парковалась возле дома. В это время время на скамье сидели двое несовершеннолетних ребят, сообщает местное издание "Про все" со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Черкасской области Зою Вовк.
Дети получили телесные повреждения и были незамедлительно доставлены в больницу.
На месте работает полиция и следователь по делам ДТП с пострадавшими.
Тем временем в Сумах полицейское авто сбило пешеходов на тротуаре.
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