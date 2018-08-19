19 августа, в Черкассах на улице Тараскова водитель автомобиля Hyundai въехала в скамью, на которой сидели двое несовершеннолетних мальчиков.

ДТП случилось из-за того, что женщина за рулем автомобиля Hyundai спутала педали, когда парковалась возле дома. В это время время на скамье сидели двое несовершеннолетних ребят, сообщает местное издание "Про все" со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Черкасской области Зою Вовк.

Дети получили телесные повреждения и были незамедлительно доставлены в больницу.

На месте работает полиция и следователь по делам ДТП с пострадавшими.

Тем временем в Сумах полицейское авто сбило пешеходов на тротуаре.