В Македонии погибли спортсмены, среди них был украинец [ Редактировать ]
В Македонии погибли парапланеристы из Украины и Великобритании.
54-летний британец Иннес Пауэлл и 56-летний украинец Игорь Волов столкнулись перед финальной гонкой British Open в городе Крушево 17 августа, сообщает The Guardian.
По словам очевидцев, спортсмены дважды столкнулись в воздухе. После первого контакта им удалось разделиться, но второй контакт оказался "намного сильнее".
Украинец после столкновения открыл запасной парашют и приземлился на дереве. Однако, когда его нашли спасатели, он уже был мертв.
Британец не открыл запасной парашют и все еще был в сознании, когда к нему прибыли медики. Он получил тяжелые травмы внутренних органов, а также сломал плечо, таз и ребра и скончался в реанимации.
За несколько дней до этого украинские парашютисты установили мировой рекорд.
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