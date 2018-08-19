В Македонии погибли парапланеристы из Украины и Великобритании.

54-летний британец Иннес Пауэлл и 56-летний украинец Игорь Волов столкнулись перед финальной гонкой British Open в городе Крушево 17 августа, сообщает The Guardian.

По словам очевидцев, спортсмены дважды столкнулись в воздухе. После первого контакта им удалось разделиться, но второй контакт оказался "намного сильнее".

Украинец после столкновения открыл запасной парашют и приземлился на дереве. Однако, когда его нашли спасатели, он уже был мертв.

Британец не открыл запасной парашют и все еще был в сознании, когда к нему прибыли медики. Он получил тяжелые травмы внутренних органов, а также сломал плечо, таз и ребра и скончался в реанимации.

За несколько дней до этого украинские парашютисты установили мировой рекорд.