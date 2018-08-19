За пару дней в столице произошло два потопа. Фото: Владимир Бугаенко

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на вопросы касательно наводнений и их ликвидации в столице, вызванных ливнями.

"Относительно мер, предпринятых после первого урагана.. Была дана команда проверить и прочистить - если это необходимо – все ливневки. Что и было сделано. В частности, при проверке большого коллектора, пролегающего под Крещатиком, специалисты пришли к заключению, что он соответствует всем требуемым нормам. Другой вопрос – поток воды в эту ночь (на 19 августа) был таким, что коммуникации просто не справлялись, - объяснил Кличко в интервью lb.ua.

Он сообщил, что основные подтопления произошли там, где вода с огромной скоростью стремилась с возвышений вниз.

"Например, с бульвара Леси Украинки, из-за чего пострадала Эспланадная. Тот же Подол… По некоторым улицам неслись настоящие горные потоки, сметавшие на своем пути даже автомобили", - сказал мэр.

Он уверил, что ливневки были вычищены, коллекторы – исправны.

"Но объем потоков воды мы контролировать никак не можем. Кроме того, в Киеве старая система ливневок", - говорит Кличко.

Он сообщил, что старая система ливневок насчитывает более 800 км протяженности и не ремонтировалась десятилетиями.

"Поменять все эти коммуникации одномоментно невозможно. На большинстве улиц, где мы делаем капремонты, прокладываем новую систему ливневок. Также отмечу, что в ситуацию, аналогичную тому, что случилось в Киеве, периодически попадает Гамбург, Берлин, Вена, Париж. Никто из жителей современных городов не застрахован от стихийных бедствий", - сказал Кличко.

На вопрос об ответственности конкретных чиновников за случившееся, мэр анонсировал 20 августа пресс-конференцию, на которой представители всех профильных ведомств: МЧС, ЖКХ, "Киевавтодора" дадут исчерпывающую информацию.

"Мы не могли наперед знать, где случится подтопление, но на потенциально рискованные участки - вроде того же Подола... были заранее направленны усиленные наряды специалистов с помпами, для откачки воды", - подчеркнул мэр.

Напомним, в ночь на 19 августа Киев повторно затопило сильными ливнями, в результате чего улицы города в очередной раз превратились в каналы.

Прошлый потоп в Киеве произошел в ночь 16 августа - на Киев обрушилась гроза, улицу Крещатик полностью затопило, а затем вода хлынула в торговый центр "Метроград", затопив и его.

Из-за потопов в Киеве уже проваливаются дороги.