ДТП с украинскими туристами в Польше: водителю предъявили обвинение [ Редактировать ]
В ночь на 18 августа в селе Лещава-Нижняя в Перемышльском уезде автобус с украинскими номерами попал в жуткое ДТП.
Из-за превышения допустимой скорости он вылетел с дороги, перевернулся и приземлился на крышу на обочине.
19 августа водителя автобуса, гражданина Украины 42-летнего Николая допросили в качестве подозреваемого и предъявили ему обвинения, сообщает "Польское радио".
Мужчина своей вины не признает.
Заместитель окружного прокурора Беата Стажецкая-Скшипец сообщила, что, по словам водителя, дорога была тяжелой, а он не был знаком с этим маршрутом.
Мужчина утверждает, что когда увидел знак, который сообщал о серпантинах, ехал со скоростью примерно 50-60 километров в час, а знака об ограничении скорости до 30 километров в час вообще не заметил.
Допрос подозреваемого длился более 4 часов. К слушанию привлекли переводчика.
По данным судебной экспертизы, которую провели для выяснения деталей резонансной аварии, водитель ехал со скоростью, которая значительно превышала разрешенную в этом месте. По предварительным данным, это было 75 километров в час.
Представительница прокуратуры сообщила, что сторона обвинения будет ходатайствовать об его аресте на три месяца.
Автобус вез туристов из Львова в Вену и на момент аварии в нем находилось 54 человека, среди которых и дети. В результате ДТП трое человек погибли и многие были госпитализированы.
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