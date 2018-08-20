В Лондоне мужчина с молотком напал на прохожих (фото) [ Редактировать ]
На юго-востоке Лондона в районе Гринвич мужчина с молотком напал на прохожих, две женщины серьезно пострадали.
Об этом сообщает The Telegraph.
Обе пострадавшие 30 и 64 лет доставлены в больницу в критическом состоянии.
В Скотленд-Ярд установили личность нападавшего. Это 27-летний Джо Ксереб, который страдает психическим расстройством.
Правоохранители опубликовали фотографию подозреваемого, призвав не пытаться задержать его самостоятельно и не приближаться к нему, а сообщить о его местонахождении в полицию.
Appeal to trace man following critical attack on two women in #Greenwich - Call 999 if you see Joe Xuereb, 27, of Greenwich - he should not be approached by members of the public https://t.co/Bj7rwR6h3g pic.twitter.com/A0RkkUB6O9— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 19 августа 2018 г.
Сосем недавно в Лондоне автомобиль протаранил британский парламент - наезд на пешеходов в Лондоне назвали терактом.
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