На юго-востоке Лондона в районе Гринвич мужчина с молотком напал на прохожих, две женщины серьезно пострадали.

Об этом сообщает The Telegraph.

Обе пострадавшие 30 и 64 лет доставлены в больницу в критическом состоянии.

В Скотленд-Ярд установили личность нападавшего. Это 27-летний Джо Ксереб, который страдает психическим расстройством.

Правоохранители опубликовали фотографию подозреваемого, призвав не пытаться задержать его самостоятельно и не приближаться к нему, а сообщить о его местонахождении в полицию.

Appeal to trace man following critical attack on two women in #Greenwich - Call 999 if you see Joe Xuereb, 27, of Greenwich - he should not be approached by members of the public https://t.co/Bj7rwR6h3g pic.twitter.com/A0RkkUB6O9