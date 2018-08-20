В Харькове расстреляли людей в мэрии (фото, видео) [ Редактировать ]
Ночью 20 августа неизвестный ворвался в горсовет Харькова и открыл стрельбу. В результате был ранен охранник и убит полицейский.
Прибывшие полицейские увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять и по патрульным. Одна из пуль ранила полицейского, который позже умер в больнице, сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
Патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападавшего.
"Сейчас его личность устанавливается. В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник горсовета и полицейский. Несмотря на усилия медиков, полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии", - отметили в пресс-службе.
Открыты уголовные производства по статьям "умышленное убийство" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".
Несколькими днями ранее в Киеве расстреляли водителя автобуса.
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