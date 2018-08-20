Ученые исследовали останки в черном саркофаге, обнаруженном в Александрии в июле 2018 года и выяснили пол и возраст людей.

Сразу после обнаружения захоронения было выдвинуто предположение, что это - саркофаг Александра Македонского, а красная жидкость, в которой плавали останки обладают сверхестественной силой.

Оказалось, что скелеты принадлежат женщине 20 лет, мужчине, которому еще не было 40 лет и мужчине, которому почти 50 лет. Ни один из них не являлся представителем знатного рода или правителем, передает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

На одном из черепов видны следы хирургического вмешательства. В костях найдены частицы золота.

Черный гранитный саркофаг, которому около 2000 лет, был заполнен красной жидкостью. Его содержимое вызвало фурор в соцсетях - пользователи предполагали, что это "эликсир жизни" или красная ртуть.

В интернете появились петиции с призывом разрешить добровольцам выпить ее. Но министерство древностей уточнило, что это просто сточные воды.

Саркофаг был обнаружен в Александрии нетронутым. Выдвигались версии, что в нем могут находиться останки Александра Македонского. Эти предположения, как версии о проклятии черного гранитного саркофага, были отвергнуты учеными.

Ранее археологи раскопали под Николаевом уникальную находку.