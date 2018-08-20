Туреччина буде оскаржувати рішення США у Всесвітній організації торгівлі

Туреччина оскаржить рішення США про підвищення мит у Всесвітній організації торгівлі. Про це заявили в уряді країни. 10 серпня Дональд Трамп підписав документ, за яким тарифи на турецьку сталь та алюміній зростають на 20 і 50 відсотків відповідно