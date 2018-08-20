У США розробили новий пакет санкцій [ Редактировать ]
Новий пакет американських санкцій проти компаній, які беруть участь у проекті "Північний потік-2" майже готовий. Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців.
За їхніми даними, законопроект спільно розробляють Білий дім, Держдеп, Міністерство торгівлі США й енергетичні департаменти.
Адміністрація Сполучених Штатів може запровадити санкції щодо "Північного потоку-2" упродовж двох тижнів.
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