У Єврокомісії закликали людей пити воду з-під крана. У такий спосіб хочуть скоротити використання пластику. Як іще європейці борються із забрудненням довкілля, розкажуть наші кореспонденти.

"Пийте воду з-під крана - це добре для здоров'я, для вашого гаманця і для нашої планети!" Такий заклик Єврокомісії днями з'явився в соцмережах. Головна мета - зменшити кількість пластику. У Брюсселі взялися за це питання ґрунтовно. Готують нові закони, які зобов'яжуть країни запустити власні стратегії боротьби з пластиком. А віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс навіть сам особисто їздив до узбережжя Північного моря збирати сміття.

"Ми - Єврокомісія запропонуємо нові зміни до законодавства. Вони наберуть чинності впродовж двох-трьох років. Але що важливіше, щоб ви допомогли мені переконати всіх європейців, що нам потрібно щось робити вже зараз", - говорить Франс Тіммерманс, віце-президент Єврокомісії.

У світі переробляють лише 5 відсотків пластикових упаковок, у ЄС - до тридцяти відсотків, відзвітували в Єврокомісії. Одне з швидких рішень до 2020 року заборонити трубочки, тримачі для повітряних кульок, ватні палички та одноразовий посуд.

"На виробництво пластикової трубочки йде лише 5 секунд. А скільки ми нею користуємося? 5-10 хвилин максимум. І потім потрібно 500 років, щоб вона розклалася. Нам слід відмовитися від таких речей, є альтернатива!", - каже Франс Тіммерманс, віце-президент Єврокомісії.

Крім того, країнам-членам ЄС запропонували запровадити податок на пластик. Прикладом послужила Ірландія, там це зробили ще 2002 року. За кожен, навіть маленький пакетик, люди сплачували близько двадцяти двох центів.

"Коли люди звикли, їм стало це подобатися. Якщо зараз спробувати прибрати цей податок, думаю, буде сильний опір. Це, напевно, один з небагатьох податків у світі, популярний серед платників", - говорить Френк Конвері, професор університетського коледжу Ірландії.

Запровадити збір на непридатний для переробки пластик збираються і у Франції. А ось ще одну з директив Брюсселя - зменшити використання поліетиленових пакетів, багато країн вже виконують.

Долучилися навіть за межами Європи. У Чилі жити по-новому почали в березні, президент роздав громадянам сумки з тканини.

"Ми хочемо змінити культуру відходів, коли все йде в смітник, на здорову культуру переробки. У світі 7 мільярдів 600 мільйонів населення, ми не можемо й далі так забруднювати планету", - каже Себастьян Піньєра, президент Чилі.

Тим часом масштаби забруднення не припиняють дивувати, узбережжя найкрасивіших "райських куточків" планети час від часу отримують ось такі "дари моря".