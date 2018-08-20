У Македонії на змаганнях загинув українець [ Редактировать ]
Українець загинув на змаганнях парапланеристів у Македонії. 56-річний Ігор Волов зіткнувся в повітрі з 54-річним британцем Іннесом Павеллом. Впали обидва.
Українця рятувальники знайшли вже мертвим. Парашут його не врятував.
Британець був притомним, але від тяжких травм помер у лікарні.
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