В Мариуполе жестоко избили музыкантов и зрителей (фото) [ Редактировать ]
Вечером 19 августа в Мариуполе неизвестные в балаклавах напали на участников арт-платформы "ТЮ" и жестоко избили около десяти человек.
Всего во время выступления молодежной группы на платформу "ТЮ" напали около 30 молодых людей в черной одежде и балаклавах.
"Атакуя ворвались в помещение, распылили газ, разбили технику и инструменты, атаковали музыкантов и зрителей. Нападавшие крушили все и всех на своем пути, используя нашу мебель в качестве оружия", - сообщает пресс-служба организации в Facebook.
Атака длилась меньше минуты, после чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении.
В настоящее время около 10 пострадавших, среди которых артисты, зрители и менеджер "ТЮ". Музыкальные инструменты были уничтожены.
В это время в Киеве толпой избили дочь умершего волонтера.
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