Вечером 19 августа в Мариуполе неизвестные в балаклавах напали на участников арт-платформы "ТЮ" и жестоко избили около десяти человек.

Всего во время выступления молодежной группы на платформу "ТЮ" напали около 30 молодых людей в черной одежде и балаклавах.

"Атакуя ворвались в помещение, распылили газ, разбили технику и инструменты, атаковали музыкантов и зрителей. Нападавшие крушили все и всех на своем пути, используя нашу мебель в качестве оружия", - сообщает пресс-служба организации в Facebook.

Атака длилась меньше минуты, после чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время около 10 пострадавших, среди которых артисты, зрители и менеджер "ТЮ". Музыкальные инструменты были уничтожены.

В это время в Киеве толпой избили дочь умершего волонтера.