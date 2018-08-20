На Донбасі бойовики застосували гранатомети та великокаліберні кулемети [ Редактировать ]
Порівняно спокійною була минула доба на Сході України. За повідомленням на 18 годину, втрат серед українських захисників немає.
Бойовики відкривали вогонь по українських позиціях лише двічі.
Стріляли поблизу Лебединського та Луганського. Застосували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
по теме
Війна на Донбасі: бойовики атакували на Луганщині з БМП
Доба на сході країни минула без втрат. Проросійські бойовики здійснили двадцять обстрілів. Застосували стрілецьку зброю та бронетехніку. З гранатометів окупанти били у районі Широкиного та Лебединського на півдні Донеччини
Под Луганском произошел смертельный бой (видео)
На подступах к Золотому-4 под Луганском завязался жестокий бой, в ходе которого был смертельно ранен командир наблюдательного поста ВСУ Василий Крищук
Путь на Донецк: армия Украины заняла новые позиции
На Донбассе Вооруженные силы Украины вернули под свой контроль внушительные территории
Війна на Донбасі: бойовики атакували околиці Павлополя та Водяного
Нові зведення з передової, двоє українських військових поранені попередньої доби на Сході. Російські окупанти й далі обстрілюють позиції Об'єднаних сил із гранатометів та кулеметів, за добу зафіксовано 43 порушення режиму тиші
На Донбасі поранені двоє українських військових
Нові зведення з передової, двоє українських військових поранені попередньої доби на Сході. Російські окупанти й далі ведуть вогонь по позиціях Об'єднаних сил з гранатометів та кулеметів, за добу зафіксовано 43 порушення режиму тиші
Війна на Донбасі: бойовики поранили двох військових ВСУ
До фронтових зведень. Минулої доби на Донбасі поранено двох військових. Бойовики понад сорок разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. На Донецькому напрямку з мінометів забороненого 120 калібру окупанти били по захисниках Богданівки