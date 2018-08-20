Війна на Донбасі: бойовики атакували на Луганщині з БМП

Доба на сході країни минула без втрат. Проросійські бойовики здійснили двадцять обстрілів. Застосували стрілецьку зброю та бронетехніку. З гранатометів окупанти били у районі Широкиного та Лебединського на півдні Донеччини