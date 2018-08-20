Найсильнішою цього року називали команду з Туреччини

Фестиваль "Влучна традиція" відбувся цими вихідними у Києві. Історичний табір просто неба зібрав понад сотню найбільш вправних лучників із 16 країн світу. Як себе показала українська команда бачила Анастасія Старовойт.

На турнір Лукас приїхав не змагатися, а радше ділитися досвідом.

Він - багаторазовий чемпіон світу з кінно-лучної стрільби і відомий лучний майстер. Його інтерпретації луків вважаються одними з найбільш вишуканих та високопродуктивних у світі. Каже, власної колекції не має, адже готові луки миттєво розкуповують. Але на турнір дещо таки привіз.

"Це турецький лук, репродукція того, який робили в Туреччині, в 17 столітті. Саме цей лук дуже схожий на ті, які використовував султан Баязед. Він виготовлений з цілком натуральних матеріалів: ріг, сухожилля, деревина", - говорить Лукас Новотний, чемпіон світу з кінно-лучної стрільби, лучний майстер.

Не лише зброя, а й костюми учасників відтворені в стилі різних історичних епох. Навіть локацію обирали спеціально для турніру.

"На территории национального музея мы смогли воплотить четыре направления стрельбы, которые в себе объединяет традиционная стрельба из лука. Это стрельба на дальние дистанции, стрельба по движущимся мишеням, стендовая стрельба и практическая", - каже Юрій Трофимов, організатор фестивалю.

Хоч усі стрільці вправні - найсильнішою цього року називали команду з Туреччини.

"Справді, це так, адже ми досить наполегливо тренуємося перед змаганнями. Взагалі Туреччина на другому місці у світі зі стрільби з лука. Якщо ж у якійсь категорії не на другому, то все одно серед перших", - говорить Омер Коч, президент Федерації лучників Туреччини.

Наші ж учасники такого суперництва не бояться.

"У них величезна державна підтримка традиційної стрільби з лука, проводяться найкрупніші турніри у світі і турки на ньому перемогли в цьому році, тобто в них підготовка повинна бути досить сильна. Але, як показує практика - українці ніколи не пасуть задніх, завжди є в призах", - каже Віталій Нетяга, учасник турніру.

Змагання змаганнями, та більшість лучників приїхали просто гарно провести час разом.

"Показать мы хотим ну свое мастерство немножечко, а на самом деле - пообщаться больше".

"Мы частично знакомы, с некоторыми видимся в первый раз, но такие мероприятия объединяют лучников".

Такі турніри проводитимуть і надалі. А щоб у майбутньому влучних стрільців в Україні було більше, у планах організаторів запровадити стрільбу з лука в школах.