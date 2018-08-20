Життя над прірвою. У місті Косів на Прикарпатті десятки будинків можуть просто піти під землю. А все через місцеву річку, берег якої ніхто не зміцнює. Деталі ситуації з'ясовували наші кореспонденти.

Надія Миколаївна палицею вимірює глибину тріщин, які стають дедалі глибшими.

"Значить тиждень тому воно було о так. За тиждень бачити як воно пішло. От яка різниця. Це приблизно скільки є до двох метрів. Це сьогодні, а завтра вже може і так бути".

Жінка розповідає, колись від її будинку до берега річки було метрів шістдесят. Та за останні два місяці вода захопила ще двадцять п'ять метрів землі.

"Він щось звідти тянув. І ми пішли пообідати. Це сталося буквально за п'ять хвилин, що сарай ще стояв. Ми побідади дивимся сарая немає. А він був внутрі", - говорить Надія Тихонюк, жителька міста Косів.

У страху живе і Любов Пасайлюк. Її подвір'я від прірви відокремлює лише ця огорожа.

"Метр до живоплоту почало рвати і воно з'їжджає в ріку. І якщо ці яблуні підуть то і піде звідси город. І піде до хати. Там обірвало 25 метрів зразу, а тут дивіться. залишилися десять. Менше залишилось ніж зірвало", - каже Любов Пасайлюк, жителька міста Косів.

Річка почала руйнувати берег ще півстоліття тому.

"Десять хатів йде, бо ця хата вже пішла, далі слідуючі хати, які тут є. То все може туда піти, а робити ніхто нічого не робить", - говорить Оксана Ткачук, жителька міста Косів.

Під загрозою опинилися школа і дитячий садок.

"Від коли цей зсув берега, всі жителі всі зверталися. Були неодноразово особливо після повеней. Нам не було письмової відповіді. Ну нам відповідали словесно, що немає грошей".

У мерії Косова пояснюють, зміцнити необхідно понад 4 кілометри берегової лінії. Та грошей у міськраді на це немає.

"Таких коштів у містах, які розташовані в гірських територіях їх апріорі бути не може. Щоб ви розуміли, вартість цього об'єкту десь приблизно вона має коштувати річному бюджету розвитку міста Косів. Тобто якщо нам зробити це, ми можемо на рік міську раду закривати. Більше нічого в місті не можемо зробити", - говорить Юрій Плосконос, голова міської державної адміністрації Косова.

Міські чиновники звернулися по допомогу до обласного департаменту екології. Там пообіцяли виділити кілька сотень тисяч гривень. Хоча необхідна сума в десятки разів більша.