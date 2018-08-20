В Херсонской области зафиксированы случаи африканской чумы свиней (АЧС).

Так, два случая были зарегистрированы 12 августа в личных крестьянских хозяйствах Алешковского района, сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы Украины, передает УНН.

В первом случае речь идет о селе Солонцы Правые, во втором - о городе Алешки.

"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС", - сказано в сообщении.

Всего с начала 2018 года в Украине зарегистрировано уже около сотни случаев АЧС.

Ранее в Черновицкой области селяне обнаружили захоронение тысяч свиных туш.