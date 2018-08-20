"Хороший, но маленький": экс-муж Ани Лорак рассказал о причинах расставания [ Редактировать ]
В свете скандала, разгоревшегося на фоне слухов о "похождениях" супруга Ани Лорак с киевской тусовщицей Яной Беляевой, внимание поклонников певицы распространилось и на первого гражданского мужа Каролины - Юрия Фалесу.
Фалеса привлек к себе внимание тем, что начал комментировать отношения Ани Лорак с ее нынешним мужем - Муратом. В частности, он дал Каролине советы, как себя повести в непростой ситуации.
Фанатов Ани Лорак интересует, как познакомились, как вместе жили и из-за чего расстались Юрий Фалеса и Каролина, прошедшие вместе 13 лет. Ответы на эти вопросы дал сам Фалеса в интервью, опубликованном WomanMan.
Юрий Фалеса рассказал, что в своих отношениях с девушками делал ставку не на физические данные, а на харизму:
"Я еще в школе был невероятно влюбчивым, однако успеха не имел. Глаза раскрыла одноклассница: "Классный ты, Юрка! Жаль только, маленький". А тут - поклонницы, горящие глаза, цветы, записки… Тогда я и понял: если ты что-то собой представляешь и при этом умеешь быть душой компании, шутить, делать комплименты, то девушкам безразлично, какого ты роста", - начал свой рассказ Фалеса.
Он даже завоевывал сердца красавиц на спор:
"Придя к такому выводу, я дал себе зарок: где бы я ни находился - в институте, на работе, - самая красивая девушка в окружении будет моей! Так и вышло. Порой у меня возникал чисто спортивный интерес, и я заключал с друзьями пари, что покорю именно эту красавицу.
Потом у меня появилось столько девчонок, что они стали лишь фоном моей бурной жизни. Заметив, что умные обычно страшненькие, а красивые глупы, я встречался с очередной пассией пару месяцев, а затем без сожаления расставался. Однако на последних курсах мои друзья стали один за другим жениться, у некоторых даже родились дети. И я поймал себя на мысли, что тоже хочу стабильности в отношениях. В результате на пятом курсе я женился", - рассказал Фалеса о своем первом браке.
Этот брак продлился 11 лет, затем в его жизни появилась Ани Лорак:
"В нашем продюсерском центре работало уже пять рок-групп, и постоянно происходили интересные события, концерты. Однажды на нашей территории прошел полуфинал областного конкурса молодых талантов «Первоцвет», после чего меня пригласили в жюри финала. А я не любил заседать. Ходил по залу и оттуда слушал конкурсантов. И вот объявляют: "Выступает Каролина Куек!" Смотрю - выходит худенькая девчушка в национальном костюме и начинает исполнять сначала песню "Украиночка", а затем что-то из репертуара Русланы Лыжичко. Ее голос, тембр и поразительное умение подражать манерам разных певиц меня просто сразили. Подхожу поближе и вижу, что девочка еще и симпатичная! Я был заинтригован", - вспоминает Фалеса.
После концерта Юрий нашел ее сидящей в зале вместе с мамой, братьями и огорошил вопросом: "Хочешь стать звездой?" "Хочу", - тихо сказала она.
"Размышляя сейчас над своим поступком, думаю, что мной руководил не только чисто профессиональный интерес продюсера к талантливой и многообещающей певице. Музыка и любовь - это свыше. Контролировать чувства, вызываемые ими, не во власти человека. Видимо, в тот момент надо мной пролетел ангел-хранитель и нашептал мне: "Протяни руку этой девочке", - рассказывает Фалеса.
"Мать Каролины работала диктором на радио, а ее дети, в том числе тринадцатилетняя Каролина, жили в интернате. А у меня самого росло двое детей, и мое сердце дрогнуло от сострадания. Я решил помогать талантливой девочке изо всех сил", - говорит Юрий.
"Мы находились рядом двадцать четыре часа в сутки и день за днем шли навстречу друг другу. Я первый понял, что не могу без нее жить. А Каролина долго воспринимала меня как наставника. Тем не менее она взрослела, и я стал замечать в ее глазах ответный огонь.
Когда мы стали близки, я взлетел на седьмое небо. Таких глубоких чувств я еще не испытывал. У меня появилось все, что нужно мужчине для счастья: любимая работа, достаток и обожаемая женщина — невероятная красавица, о которой другие могли только мечтать. Мы наслаждались друг другом. Однако на публике по-прежнему делали вид, что наши отношения не выходят за рамки "продюсер-певица", - признался Фалеса.
Но спустя годы Юрий узнал, что у Каролины есть другой:
" Это случилось в Лондоне. Тогда мы записывали очередной альбом и подружились с украинским футболистом и его семьей: женой и маленьким сыном. В то время я стал давать Каролине больше свободы - ей необходимо было общаться с людьми, взрослеть, становиться самостоятельной. Мне хотелось, чтобы она чувствовала себя уверенно, даже когда меня не будет рядом.
Чего я добился? Того, что свобода Каролину опьянила и, как вино, ударила в голову. Она могла закрыться в ванной и читать эсэмэски либо разговаривать по телефону. А потом у нее реально сорвало крышу. Я не мог даже предположить, что она способна отменить концерт ради встречи с любимым и улететь к нему, не сказав никому ни слова. В тот момент ей было все равно, что случится и с карьерой, и с ней самой", - вспоминает продюсер.
"Вот тогда я и понял, что настоящая женская любовь - это бурная химическая реакция, которую не сдержать никакими силами, и страшно позавидовал тому парню. Мне стало ясно, что меня Каролина не любила по-настоящему. Просто ей с детства не хватало мужского тепла. А я заменил ей и отца, и брата, и друга. Вот она и прониклась благодарностью, приняв это чувство за любовь", - говорит Фалеса.
"В один "прекрасный" день она сообщила мне, что влюбилась в другого и не может без него жить. И все - мир вокруг меня рухнул. В одночасье я лишился всего, к чему так долго шел, ведь Каролина была для меня не просто любимой женщиной, но и той, с кем были связаны моя работа, карьера, все мое настоящее и все планы на будущее. Удар был настолько мощным, что мне не хотелось жить", - подытожил он.
Тем не менее, после того, как муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки, Фалеса сообщил, что готов принять Каролину и оказать поддержку, ведь спустя много лет после расставания, он уже забыл старые обиды.
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