Cмертельна аварія в сталася в Київській області напередодні ввечері. Загинуло четверо людей, ще троє постраждали. Їх у важкому стані забрали до лікарні.

Попередньо відомо, що на Новоірпінській трасі водій позашляховика "Сузукі" вирішив розвернутися через подвійну смугу і не пропустив "Сітроєн". Від потужного удару уламки машин розлетілися на десятки метрів.

Людей із потрощених автівок вирізали спецзасобами.