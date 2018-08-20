Смертельна ДТП в Київській області: загинули четверо людей [ Редактировать ]
Cмертельна аварія в сталася в Київській області напередодні ввечері. Загинуло четверо людей, ще троє постраждали. Їх у важкому стані забрали до лікарні.
Попередньо відомо, що на Новоірпінській трасі водій позашляховика "Сузукі" вирішив розвернутися через подвійну смугу і не пропустив "Сітроєн". Від потужного удару уламки машин розлетілися на десятки метрів.
Людей із потрощених автівок вирізали спецзасобами.
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