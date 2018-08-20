За роки війни на Сході загинуло понад 3 тисячі цивільних людей

Збільшити допомогу цивільному населенню на Донбасі закликає ООН.

Зокрема в заяві на сайті Представництва Організації в Україні йдеться, що нині відповідні гуманітарні потреби забезпечені менш ніж на третину від необхідної суми.

Згідно зі статистикою Організації Об'єднаних Націй, за роки війни на Сході загинуло понад 3 тисячі цивільних людей, більш як 9 тисяч - отримали поранення.