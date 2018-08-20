В ООН закликали збільшити допомогу населенню на Донбасі [ Редактировать ]
Збільшити допомогу цивільному населенню на Донбасі закликає ООН.
Зокрема в заяві на сайті Представництва Організації в Україні йдеться, що нині відповідні гуманітарні потреби забезпечені менш ніж на третину від необхідної суми.
Згідно зі статистикою Організації Об'єднаних Націй, за роки війни на Сході загинуло понад 3 тисячі цивільних людей, більш як 9 тисяч - отримали поранення.
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