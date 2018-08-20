У Новій Зеландії міністр вирішила народжувати на велосипеді [ Редактировать ]
У пологовий будинок велосипедом. У Новій Зеландії 38-річна вагітна міністерка у справах жінок Джулі Джентер вирушила народжувати на двоколісному.
На питання "чому не на машині" відповіла, що там, мовляв, не вистачило місця для групи підтримки.
Також у дописі на своїй сторінці в інстаграмі Джентар зазначила, що вона на 42 тижні вагітності і вже не може дочекатися появи немовляти на світ.
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