У пологовий будинок велосипедом. У Новій Зеландії 38-річна вагітна міністерка у справах жінок Джулі Джентер вирушила народжувати на двоколісному.

На питання "чому не на машині" відповіла, що там, мовляв, не вистачило місця для групи підтримки.

Також у дописі на своїй сторінці в інстаграмі Джентар зазначила, що вона на 42 тижні вагітності і вже не може дочекатися появи немовляти на світ.