У Палестині отримали пошту за 8 років [ Редактировать ]
10 тонн листів і пакунків. Палестинці отримали пошту, яку Ізраїль не доставляв 8 років. Уже понад три дні працівники сортують сотні мішків із кореспонденцією в місті Єрихон.
Серед відправлень є і дитячі іграшки, й навіть інвалідні візки. Доставити частину посилок буде проблематично, адже на більшості з них нині не розібрати адреси.
Нагадаю, 2010 року Ізраїль заборонив прямі надсилання в Палестинську автономію. Цей випадок - одноразовий виняток із правила.
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