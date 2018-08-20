У ресторанах Тайваню подають морозиво у вигляді пса [ Редактировать ]
Цуценя замовляли? Унікальний десерт подають у деяких ресторанах Тайваню морозиво у вигляді справжнісінького пса. Когось із відвідувачів така реалістичність лякає, а когось - навпаки захоплює. Більше про новий кулінарний тренд, далі в нашому сюжеті.
Одні починають з мордочки, інші - з хвоста. Уперше куштуючи десерт, люди відчувають дещо змішані почуття від розчулення до жалю. Не щодня поласуєш морозивом, яке так нагадує живе цуценя. Але відмовитися від нього складно, такий смак нікого не лишає байдужим.
"Його контури доволі реалістічні. А хвіст та лапи зроблені - ну аж дуже професійно. Очі - як у живої тварини. Мені цікаво, як виглядає сам процес виробництва. Як можна було зробити таке "їстівне" цуценя?", - говорить Ву Пойї, відвідувач ресторану.
На виготовлення десерту іде близько 5 годин. Спершу солодку масу заморожують у спеціальних формах. А потім вручну надають їй такої разючої реалістичності - промальовують шерсть, подушечки на лапах та виразні оченята. Коштує цей витвір кулінарного мистецтва 8 доларів.
"Метод виробництва цього морозива надто відрізняється від усього, що ми робили раніше. Нам довгий час не вдавалося настільки реалістично відтворити шерсть. Але ми знайшли рішення. Це - один секретний інгредієнт", - каже Кеті Чанг, співвласниця ресторану.
Серед смаків на вибір - шоколад, ваніль та горіх. Утім, розробники "чотирилапого" десерту обіцяють вже невдовзі розширити свій асортимент додавши ягідний, м'ятний та навіть смак сиру горгонзоли.
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