У Лондоні чоловік з молотком напав на перехожих [ Редактировать ]
Озброєний молотком чоловік напав на перехожих у Лондоні.
Дві жінки отримали серйозні поранення. Із понівеченими обличчями потерпілих доправили до лікарні. Нині їхній стан медики оцінюють як критичний.
У скоєному Скотленд Ярд підозрює 27-річного Джо Ксереба, його вже оголосили у розшук. Відомо, що чоловік психічно хворий.
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