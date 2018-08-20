Теракт у центрі Лондона: легковик влетів у перехожих

Черговий теракт у столиці Великої Британії. У самому центрі Лондона автомобіль влетів у перехожих, троє постраждалих. Інцидент стався саме тут навпроти будівлі парламенту. Як видно з камер спостереження, легковик, що рухався в потоці, раптово звернув убік, і протаранив пішоходів та велосипедистів, які очікували на зелене світло