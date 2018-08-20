Министр поехала рожать на велосипеде (фото) [ Редактировать ]
Беременная министр Новой Зеландии по делам женщин Джули Джентер отправилась в роддом на велосипеде, поскольку в машине не хватило места.
"Не исключено, что примером для Джули послужила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, ставшая уже второй в мире женщиной-руководителем страны, решившей совместить работу с материнством. Кстати, и Джули, и Джасинда рожали в общественной городской больнице Окленда", - пишет ВВС.
38-летняя Джентер, которая по совместительству исполняет еще и обязанности помощника министра транспорта, известна на всю страну как страстная велосипедистка.
"Ну вот, момент настал, пожелайте мне удачи! Мы с моим партнером выбрали велосипеды, потому что в машине не было места для группы поддержки, но зато это отлично подняло мне настроение!", - написала она в Instagram.
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