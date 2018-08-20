Боксер второго легчайшего веса украинец Арнольд Хегай отправил соперника угандийца Мудде Робинсона Нтамби в нокаут.

Поединок завершился во втором раунде, в котором Нтамби сначала дважды оказался на настиле, подняться угандиец смог и в третий раз, но рефери остановил бой, передает "Корреспондент".

Бой состоялся 19 августа в Москве.

Напомним, 21 июля в Москве состоялся поединок между украинским боксером Александром Усиком и российским - Муратом Гассиевым. Два боксера, не знавших поражений на профессиональном ринге, сошлись в битве за титул абсолютного чемпиона мира и боролись за трофей Мохаммеда Али.

В результате абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, что автоматически его сделало обладателем кубка Мохаммеда Али, стал Александр Усик.