Украинец Арнольд Хегай отправил в нокаут соперника в Москве [ Редактировать ]
Боксер второго легчайшего веса украинец Арнольд Хегай отправил соперника угандийца Мудде Робинсона Нтамби в нокаут.
Поединок завершился во втором раунде, в котором Нтамби сначала дважды оказался на настиле, подняться угандиец смог и в третий раз, но рефери остановил бой, передает "Корреспондент".
Бой состоялся 19 августа в Москве.
Напомним, 21 июля в Москве состоялся поединок между украинским боксером Александром Усиком и российским - Муратом Гассиевым. Два боксера, не знавших поражений на профессиональном ринге, сошлись в битве за титул абсолютного чемпиона мира и боролись за трофей Мохаммеда Али.
В результате абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, что автоматически его сделало обладателем кубка Мохаммеда Али, стал Александр Усик.
по теме
Украинский боксер завоевал чемпионский пояс в США
Украинец Иван Голуб встретился с американцем Ланардо Танера в поединке второго полусреднего веса
Ломаченко получил статус суперчемпиона WBA
Украинский боксер Василий Ломаченко получил статус суперчемпиона WBA
Усик - Беллью: промоутер британца назвал дату боя
Эдди Хирн заявил, что предложенная дата устраивает обе стороны
Украина может потерять Усика - Валуев
В Украине кипят страсти по поводу Александра Усика, который в бою одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале WBSS
Александр Усик отказался от звезды героя
Украинский боксер Александр Усик заявил, что ему не нужны звание героя и звезды