В носках и сандалиях: муж Ким Кардашьян продвигает новый тренд (фото) [ Редактировать ]
Канье Уэст, известный рэпер и муж шоу-звезды Ким Кардашьян, стал мишенью для насмешек со стороны пользователей интернета.
Он с супругой посетили свадьбу близкого друга Канье - рэпера Таухида Эппса, больше известного под сценическим именем 2 Chainz. Ким появилась на торжественном мероприятии в облегающем платье из латекса неоново-зеленого цвета, а 41-летний Уэст - в мятом костюме от Louis Vuitton и в одетых на носки шлепанцах на липучках собственного бренда Yeezy.
Примечательно, что обувь была размера на два меньше, чем нужно - пятки рэпера торчали наружу. Выбор рэпера буквально потряс соцсети, передают "Факты".
"Это похоже на тапочки моей мамы, в которые я впрыгиваю, когда мне ненадолго нужно выбежать на улицу", "Если бы он пришел на мою свадьбу в таком виде, то смотрел бы на нее, стоя по ту сторону забора", "Канье Уэст оделся на свадьбу, прихватив в спальне тапочки жены. И, наверное, у них в доме не было света, чтобы отгладить костюм", - написали в комментариях.
Ранее предметом насмешек стала сама Ким Кардашьян - ее "особенное" фото начали активно фотошопить в соцсетях.
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