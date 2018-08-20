iPad взорвался в магазине, пострадали люди (видео) [ Редактировать ]
В Амстердаме в магазине Apple взорвался iPad, покупателей срочно эвакуировали из помещения.
Гаджет мог взорваться из-за перегрева или негерметичности аккумулятора, предполагают пожарные, передает AT5.
Из-за токсичного дыма у троих человек возникли проблемы с дыхательными путями. Им пришлось оказывать медицинскую помощь. Позднее работу магазина возобновили.
Ранее Apple представила iPad для школьников.
по теме
В Нидерландах эвакуировали вокзал
Полиция эвакуировала людей с главного вокзала города Тилбург
Взрыв в Одессе: девушка умерла в муках
В одесской больнице скончалась молодая девушка, пострадавшая от взрыва бытового газа
В Кривом Роге прогремел взрыв в маршрутке
В одной из маршруток Кривого Рога взорвался огнетушитель, пострадала женщина
У Сирії вибухнув житловий будинок
У підвалі будинку був склад зброї, здетонувало кілька снарядів - склад належав торговцю зброєю
Взрыв в Сирии: десятки погибших и раненых
Взрыв прогремел на первом этаже жилого здания - там был оружейный склад джихадистской группировки