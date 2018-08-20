В Амстердаме в магазине Apple взорвался iPad, покупателей срочно эвакуировали из помещения.

Гаджет мог взорваться из-за перегрева или негерметичности аккумулятора, предполагают пожарные, передает AT5.

Из-за токсичного дыма у троих человек возникли проблемы с дыхательными путями. Им пришлось оказывать медицинскую помощь. Позднее работу магазина возобновили.

Ранее Apple представила iPad для школьников.