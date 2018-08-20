ДТП на Дніпропетровщині: вантажівка влетіла в рейсовий автобус [ Редактировать ]
16 людей, в тому числі одна дитина, постраждали в аварії на Дніпропетровщині. ДТП сталася сьогодні о сьомій ранку біля села Обухівка.
Вантажівка на повній швидкості влетіла в рейсовий приміський автобус, що їхав у тому ж напрямку. Унаслідок зіткнення маршрутка перекинулася.
Припускають, що водій ваговоза заснув за кермом. На місці працюють рятувальники та слідчі.
по теме
ДТП у Дніпрі: легковик та автобус не розминулися на дорозі
У передмісті Дніпра службовий автобус, який перевозив працівників одного з заводів, зіткнувся з легковиком
Возле Днепра легковушка на полном ходу протаранила автобус с пассажирами
В салоне было 25 пассажиров - двое погибли на месте, 16 - пострадали, "неотложки" одна за другой увозили людей в больницу
Уснул за рулем: под Днепром грузовик снес маршрутку с людьми (фото)
На Полтавском шоссе фура MAN догнала и на полном ходу перевернула маршрутный микроавтобус с пассажирами
В Сумах в ДТП с участием патрульных пострадали 5 человек (видео)
В результате столкновения, полицейский "Приус" отбросило на тротуар, где было много пешеходов
ДТП в Польше: пострадавшие украинцы рассказали о подробностях аварии
Прокуратура возбудила уголовное дело против водителя автобуса - что ему грозит?