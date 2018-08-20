На місці працюють рятувальники та слідчі

16 людей, в тому числі одна дитина, постраждали в аварії на Дніпропетровщині. ДТП сталася сьогодні о сьомій ранку біля села Обухівка.

Вантажівка на повній швидкості влетіла в рейсовий приміський автобус, що їхав у тому ж напрямку. Унаслідок зіткнення маршрутка перекинулася.

Припускають, що водій ваговоза заснув за кермом. На місці працюють рятувальники та слідчі.