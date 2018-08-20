Чергова доба Операції об'єднаних сил минула без втрат в українському війську. Проросійські бойовики здійснили двадцять обстрілів. Застосували стрілецьку зброю та бронетехніку.

З гранатометів окупанти били у районі Широкиного та Лебединського на півдні Донеччини.

З БМП атакували поблизу Катеринівки на Луганщині.