У міськраді Харкова влаштували стрілянину, одна людина загинула [ Редактировать ]
Один поліцейський загинув цієї ночі у Харкові унаслідок стрілянини, яку влаштував невідомий у приміщенні міськради. Як повідомили у прес-службі міської поліції, чоловік увірвався до будівлі. Спочатку з вогнепальної зброї він поранив охоронця, а коли прибули патрульні - поцілив іще й в одного з них.
Поліцейські відкрили вогонь у відповідь і застрелили нападника. Урятувати пораненого патрульного не вдалося - він помер у лікарні. А охоронець нині перебуває у шпиталі, його прооперували, але стан - стабільно тяжкий. Особу зловмисника встановлюють.
"Охранник горсовета в тяжелом состоянии сейчас находится. Операция завершена, он в отделении интенсивной терапии для пациентов с политравмой. Состояние его по-прежнему тяжелое, близкое к критическому. Он на искусственной вентиляции легких", - говорить Андрій Козаченко, заступник головлікаря лікарні швидкої та невідкладної допомоги.
по теме
У центрі Харкова відбулась стрілянина, одна людина загинула
Стрілянина у центрі Харкова. Загинув патрульний. Як повідомляють у прес-службі міської поліції, вночі невідомий увірвався до харківської міськради. Спочатку з вогнепальної зброї поранив охоронця, а коли прибули поліцейські - поцілив іще й в одного з них
Под Винницей полицейский застрелил больного мужчину
В Винницкой области полицейский применил оружие при задержании психически больного мужчины
Стрельба в мэрии Харькова: озвучены шокирующие подробности (видео)
Мужчина, который открыл огонь в мэрии Харькова, стрелял из двух пистолетов и дошел до второго этажа
В Харькове расстреляли людей в мэрии (фото, видео)
Ночью 20 августа неизвестный ворвался в горсовет Харькова и открыл стрельбу. В результате был ранен охранник и убит полицейский.
У центрі Харкова застрелили поліцейського
Стрілянина у центрі Харкова. Загинув поліцейський. Як повідомляють у прес-службі міської поліції, вночі невідомий увірвався до харківської міськради. Спочатку з вогнепальної зброї поранив охоронця, а коли прибула поліція