Один поліцейський загинув цієї ночі у Харкові унаслідок стрілянини, яку влаштував невідомий у приміщенні міськради. Як повідомили у прес-службі міської поліції, чоловік увірвався до будівлі. Спочатку з вогнепальної зброї він поранив охоронця, а коли прибули патрульні - поцілив іще й в одного з них.

Поліцейські відкрили вогонь у відповідь і застрелили нападника. Урятувати пораненого патрульного не вдалося - він помер у лікарні. А охоронець нині перебуває у шпиталі, його прооперували, але стан - стабільно тяжкий. Особу зловмисника встановлюють.

"Охранник горсовета в тяжелом состоянии сейчас находится. Операция завершена, он в отделении интенсивной терапии для пациентов с политравмой. Состояние его по-прежнему тяжелое, близкое к критическому. Он на искусственной вентиляции легких", - говорить Андрій Козаченко, заступник головлікаря лікарні швидкої та невідкладної допомоги.