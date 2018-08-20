Близько двох мільйонів мусульман з усього світу з'їхалися до Саудівської Аравії. Усі вони візьмуть участь у Хаджі - паломництві до ісламської святині Мекки.

Супроводжувати вірян під час ходи будуть десятки тисяч правоохоронців. Щоправда, перетнути кордон королівства вдалося не усім охочим. Громадяни Катару до Саудівської Аравії потрапити не змогли, бо між країнами наразі немає дипломатичних відносин.

Нагадаю, Ер-Ріяд розірвав їх торік, начебто через підтримку Катаром ісламських екстремістів.