Ізраїль закрив єдиний пункт пропуску на кордоні із сектором Гази (відео) [ Редактировать ]
Ізраїль закрив пункт пропуску "Ерез" - єдиний на кордоні із сектором Гази. Про це повідомили в міноборони країни.
До таких заходів вдалися через загострення ситуації в регіоні. Відтепер переходом можна буде скористатися тільки в гуманітарних справах.
Як довго він не працюватиме наразі невідомо.
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Ізраїль закрив пропускний пункт на кордоні із сектором Гази
Ізраїль закрив пункт пропуску "Ерез" - єдиний на кордоні із сектором Гази. Про це повідомили в міноборони країни. До таких заходів вдалися через загострення ситуації в регіоні. Відтепер переходом можна буде скористатися тільки в гуманітарних справах. Як довго він не працюватиме наразі невідомо
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