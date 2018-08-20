До таких заходів вдалися через загострення ситуації в регіоні

Ізраїль закрив пункт пропуску "Ерез" - єдиний на кордоні із сектором Гази. Про це повідомили в міноборони країни.

До таких заходів вдалися через загострення ситуації в регіоні. Відтепер переходом можна буде скористатися тільки в гуманітарних справах.

Як довго він не працюватиме наразі невідомо.