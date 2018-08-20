У КНДР в гірському регіоні Кимгансан розпочалися зустрічі родин, роз'єднаних Корейською війною 50 років минулого століття. Триватимуть вони до середи.

З Південнокорейського боку цьогоріч у заході беруть участь 89 людей. Святково вбрані, вони вирушили автобусами до демілітаризованої зони на кордоні двох держав, звідки потім потрапили до Північної Кореї. Їх супроводжує поліція та медичний персонал.

Востаннє така зустріч відбулася у 2015.