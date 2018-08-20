У Кропивницькому містяни рятують молоді саджанці [ Редактировать ]
У Кропивницькому небайдужі містяни рятують молоді саджанці від посухи. Щовихідних активісти ідуть із відрами на міську набережну. Три сотні молоденьких дерев через спеку всихають, оскільки планового щотижневого поливання комунальних служб їм замало. До акції долучились і наші кореспонденти.
Катальпи, берези, клени - загалом майже три сотні саджанців на міській Набережній через аномальну спеку всихають. Порятувати їх узялися небайдужі містяни.
Із самого ранку пані Ольга поспішає з відрами полити дерева. Запевняє, це її анітрохи не втомлює, а навпаки - заряджає позитивом.
"Мені дуже шкода, що вони підсихають. Їх посадили, але чомусь ніхто не хоче за ними доглядати, а ми відповідальні за те, що ми приручили, за те, що ми посадили. Я роблю добру справу для деревини, для людей, для себе", - розповідає Ольга, жителька Кропивницького.
Ініціативу порятунку дерев започаткувала місцева активістка. Пояснює, комунальні служби планово поливають насадження тільки раз на тиждень. Однак у нинішню спеку цього замало. Тож разом із друзями вони теж заходилися поливати саджанці. Далі через соцмережу загітували й інших небайдужих містян. Тепер тут збираються кілька десятків людей, приходять навіть родинами.
"Дерево - це жива істота. Воно відчуває, коли доглядають. Якийсь догляд, увага, турбота, тоді воно краще росте, вам будь-який садівник це скаже. Люди теж мають долучатися, громадяни, бо цей така от зелена зона, майбутній сквер, дай Боже, це ж для людей садилося", - говорить Надія Паливода, жителька Кропивницького.
Активісти наголошують, молодих деревець у місті багато, і якщо їм допомогти пережити спеку, то довкола побільшає парків.
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