Берегова охорона Хорватії врятувала громадянку Великої Британії [ Редактировать ]
Берегова охорона Хорватії врятувала громадянку Великої Британії в Адріатичному морі.
Жінка випала з круїзного лайнера приблизно за 95 кілометрів від узбережжя Хорватії та провела у відкритому морі понад 10 годин.
Зараз британка у лікарні, її життю нічого не загрожує.
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