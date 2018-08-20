Кафе в середмісті Лондона на один день стало справжньою оазою для цуценят породи такса. Тут для них улаштували собачу вечірку. За добу заклад відвідали понад півсотні песиків-"сосисок" та їхніх господарів. Чотирилапих частували собачими пончиками та бісквітами. А до них подавали собаче капучино та шампанське!

"По-перше, ми мали знайти місце, де провести таку вечірку. Звичайно, в Лондоні безліч кафе, у які дозволено брати з собою улюбленців. Утім, нам було дуже важливо, щоб чотирилапі могли вільно пересуватися рестораном, а не сидіти біля свого господаря. Бо ж головні відвідувачі цієї вечірки саме собаки", - говорить Джеймс Морган, організатор вечірки.

"Побачити тринадцятьох такс одразу, та ще й в одному місці! Я думаю, це мрія всіх любителів собак, особливо власників цієї породи. Я в захваті від таких зустрічей, це весело! Атмосфера неймовірна. Ніби всі ми це одна велика родина", - каже Анушка Фернандо, співорганізатор вечірки.