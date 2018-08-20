Анна Седокова вышла на сцену "голышом" (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Анна Седокова возмутила консервативную часть своих поклонников внешним видом.
Все началось с того, что Седокова поделилась фото с какого-то из своих выступлений в Instagram.
На снимке звезда одета в эффектное платье с весьма откровенным разрезом. В этом наряде создается впечатление, что Анна вышла на сцену без верхней и нижней части белья.
Возможно, певица наверняка надела под костюм специальное белье без бретелек, но в комментариях началось обсуждение ее образа:
"Еще одна Волочкова", "Это вообще платье или ночная рубашка?", "Скоро вообще голыми начнут выступать", "Платье неудачное", "Надо меру знать, на вас же дети смотрят", "Уже не знают, как к себе внимание привлечь, капец", написали в комментариях к фото.
Справедливости ради стоит заметит, что были и те кто восхитился фотоснимком:
"Нормально оделась "голышом", "А мне нравится", "Красотка", - написали они.
Ранее Седокова шокировала своими интимными признаниями.
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