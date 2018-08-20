В России срочно объявили боеготовность [ Редактировать ]
Министерство обороны России объявило о проведении внезапной проверки боеготовности в соединениях и воинских частях Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации.
"Сегодня с 05.00 мск в соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС России в плановом порядке органы военного управления с соединениями и воинскими частями ВВО, ЦВО, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности", - заявил министр обороны России, передает "Корреспондент".
Проверка боеготовности началась в преддверии масштабных учений "Восток-2018" на восточном стратегическом направлении и продлится пять дней.
Маневры учений "Восток-2018" станут беспрецедентным по масштабам, в них примут участие военные Китая и Монголии.
Тем временем Украина начинает массовое производство ракетного оружия.
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