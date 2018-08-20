Стрельба в мэрии Харькова: полиция рассказала о пьяном убийце [ Редактировать ]
В полиции раскрыли информацию о мужчине, который устроил стрельбу в Харьковском горсовете ночью 20 августа. В частности, в его крови обнаружен алкоголь.
"Предварительно в крови стрелявшего найдено более 2 промилле алкоголя", - сообщил начальник полиции Харьковской области Олег Бех, передает "Интерфакс-Украина".
Личность стрелявшего пока точно не установлена, проверяется версия о том, что это местный житель, 1959 года рождения, ранее не привлекался к уголовной ответственности.
Следствие уверено, что стрелявший был один, сообщников у него не было.
На месте происшествия найдены два стартовых пистолета, переделанные под боевые, и 26 гильз. Предварительно установлено, что патроны не боевые, а сделаны кустарным способом.
Бех сообщил, что мужчина также стрелял в автомобиль Skoda с ребенком.
"Мужчина стрелял в двери горсовета. Он вернулся к указанному транспортному средству и начал кричать, чтобы они уехали. Машина ждала зеленого света светофора. Нападающий начал стрельбу по машине, люди пытались поехать и стали за перекрестком, поскольку повредили колесо. Установлено, что в автомобиле, в который стрелял нападающий, было двое взрослых и ребенок", – приводит слова Беха 112.ua.
Также замначальника Нацполиции в области Сергей Чиж сообщил, что выдвинут ряд версий произошедшего:
- убийство из хулиганских побуждений,
- убийство из личной неприязни к горсовету, руководству горсовета и охранной структуре,
- убийство из желания привлечь внимание к своей персоне.
Записи с камер видеонаблюдения в горсовете и прилегающих админзданий, магазинов изъяты. В суд направлены ходатайства о проведении более 30-ти экспертиз.
Напомним, ночью 20 августа неизвестный ворвался в горсовет Харькова и открыл стрельбу.
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