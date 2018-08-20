Неизвестный мужчина во Львове избил девушку-трансгендера Анастасию Домани. Инцидент произошел в трамвае где было много людей, но никто не пришел на помощь.

"Вчера меня побили, впервые в жизни, на почве ненависти и по причине моей гендерной идентичности. Заходя в передние двери трамвая я уперлась в мужчину, который пытался купить талон у водителя не пройдя в салон. Сделала ему замечание, так как меня сзади подталкивали другие пассажиры. Тот резко огрызнулся, я ответила. Дальше все происходило крайне неважно для меня", - рассказала пострадавшая в Facebook.

После этого мужчина начал ей угрожать, резко хватать за локти, а затем несколько раз ударил по лицу.

"Тот мужик стал громко обсуждать мою внешность, кричать "что это зашло?", "ты кто такое, не мужик и не баба", "чего в юбку вырядился", подсел на свободное справа от меня сидение и хватая за локти угрожал. Я вижу его руки, глаза, следит за моим телефоном, - понимаю, что сейчас что-то будет. На полуслове он бьет меня в правую часть скулы, очки разбиваются, головой, от силы удара, достаю ручку переднего сиденья, потом два удара еще - в лоб и голову", - отметила пострадавшая.

Домани обратилась в полицию с требованием завести уголовное дело. Сейчас идет расследование инцидента.

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