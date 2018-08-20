В Киеве на Позняках замечен автомобиль тюнингованный под "Бэтмобиль" - авто супергероя из комиксов.

Примечательно, что "Бэтмобиль" перевозила грузовая машина службы эвакуации, что бывает, когда отвозят на штрафстоянку. С другой стороны, возможно перевозили просто макет.

"В Киев приехал Бетмен на "Бетмобиле": будет бдеть порядок. "Троечки" везли на Бажана", комментирует dtp.kiev.ua в Facebook.

Ранее в Днепре выбирали самую громкую "тачку".