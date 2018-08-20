В Киеве у "Бэтмена" отобрали авто (фото) [ Редактировать ]
В Киеве на Позняках замечен автомобиль тюнингованный под "Бэтмобиль" - авто супергероя из комиксов.
Примечательно, что "Бэтмобиль" перевозила грузовая машина службы эвакуации, что бывает, когда отвозят на штрафстоянку. С другой стороны, возможно перевозили просто макет.
"В Киев приехал Бетмен на "Бетмобиле": будет бдеть порядок. "Троечки" везли на Бажана", комментирует dtp.kiev.ua в Facebook.
Ранее в Днепре выбирали самую громкую "тачку".
по теме
В Киеве проваливается асфальт из-за ливней (фото)
В центре Киева провалился асфальт в нескольких местах, из-за чего дорогу перекрыли для проезда автомобилей
В небе над Киевом подняли истребители (видео)
В пятницу, 17 августа, над Киевом пронеслись несколько истребителей
Пробки в Киеве: затопило тоннель на "Дорогожичах" (видео)
Из-за сильного ливня в Киеве затопило автомобильный тоннель на перекрестке улиц Телиги и Щусева возле станции метро "Дорогожичи"
Смертельное ДТП в центре Киева: подробности трагедии (фото)
В Киеве на улице Щусева водитель Skoda, избегая наезда на пешехода, столкнулся сразу с тремя авто
В центре Киева посреди дороги вспыхнула "Газель" (видео)
В Подольском районе Киева на дороге недалеко от входа на станцию метро "Тараса Шевченко" загорелся автомобиль "Газель"