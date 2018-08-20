В Ираке разбился военный вертолет США [ Редактировать ]
В Ираке разбился вертолет MH-60 Blackhawk военных США. В результате несколько американских военнослужащих пострадали. Об этом сообщает Newsweek.
Вертолет возвращался на базу после рейда.
Представитель совместной объединенной оперативной группы, полковник американской армии Шон Райан подтвердил факт аварии вертолета, однако он не обладает дополнительной информацией.
По данным одного из чиновников, вертолет, вероятно, упал из-за механической неисправности. Собеседник отметил, что во время происшествия не велись обстрелы.
Ранее мы писали о том, что мужчина разбился на украденном из аэропорта пассажирском самолете.
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