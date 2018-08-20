Актриса Вайнона Райдер вспомнила, что в 1992 году вышла замуж за Киану Ривза. Это произошло на съемках фильма "Дракула" Фрэнсиса Форда Копполы - но Ривз, похоже, был не в курсе.

Во время совместного интервью изданию EW, которое Райдер и Ривз давали перед выходом нового фильма с их участием "Как женить холостяка", актриса заявила, что Коппола позвал на съемки "Дракулы" настоящего румынского священника.

По воспоминаниям Райдер, которая играла Мину Харкер, невесту Джонатана Харкера (героя Киану Ривза), во время съемок священник провел полноценный обряд.

"Клянусь богом, мы поженились по-настоящему", - заявила актриса.

Киану Ривз отшутился: "Рад снова тебя видеть".

Затем между ним и Райдер состоялся такой диалог:

- Мы сказали "да"? - Ты что, не помнишь? Это было на День святого Валентина. - Ну дела. Мы женаты.

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